Vincent Cerutti, photo de son fils sur son lit d'hôpital : Hapsatou Sy s'envole vers de nouveaux horizons

Dur dur d'être parents... Hapsatou Sy et Vincent Cerutti le savent bien. En novembre 2021, l'animateur et la business woman ont été confronté à un coup dur. Leur petite Abbie (6 ans) a été hospitalisée d'urgence. Finalement, plus de peur que de mal ! Mais, désormais, près d'un an plus tard, c'est au tour de leur deuxième enfant, l'adorable Isaac (bientôt 3 ans) de passer un court séjour à l'hôpital. Sur Instagram lundi 26 septembre 2022, c'est son célèbre papa qui donne des nouvelles.

En story, Vincent Cerutti partage une photo. Dessus, son fils prend la pose en pull et pantalon vert, des baskets aux pieds. Le jeune garçon apparaît installé dans un lit pour patient, et son visage est caché par l'écran qu'il semble regarder. "Rien de grave mais passage par l'hôpital pour un contrôle technique de mon petit lapin courageux ! Nous sommes là depuis 17h30 mais le personnel médical est au top", indique l'animateur de 40 ans, précisant au passage qu'au moment d'immortaliser la scène, il était alors 20h16. Cela faisait donc près de trois heures que le duo père-fils se trouvait sur place. Mais heureusement, le corps médical a trouvé une bonne parade pour faire patienter Isaac. "Et canon l'idée de l'iPad Tchoupi et Pat'Patrouille", écrit Vincent Cerutti, tandis que le générique du dessin animé Tchoupi résonne dans sa story.

S'il n'en dit pas plus à propos des raisons qui ont mené le cadet de la famille à être ausculté par les médecins, Vincent Cerutti tient à rassurer. Rien de grave, a-t-il assuré. Et c'est la raison pour laquelle dès le lendemain, toute la tribu a repris son quotidien. L'animateur était ainsi aux commandes de la matinale de M Radio, entre 6h et 10h chaque matin. De son côté, Hapsatou elle a partagé une story d'elle en direct de l'aéroport, sa "deuxième maison" comme elle l'indique elle-même. Elle n'a pas encore révélé sa destination, mais a évoqué trois choix : l'Italie, le Sénégal ou le Maroc. Nul doute que si les parents sont en forme, c'est que le petit Isaac va bien également ! Ouf alors.