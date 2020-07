Vincent Desagnat : Qui est sa femme Mathilde, qui travaille aussi à la télé ?

Michaël Youn signe son grand retour dans le Morning Night, programme adapté du Morning Live qu'il animait il y a déjà 20 ans. À ses côtés, l'animateur retrouvera ses acolytes de toujours Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine. L'occasion de rappeler que le comédienne Vincent Desagnat n'est pas un coeur à prendre. Mais qui est la belle Mathilde qui fait battre son coeur ?

Si Vincent Desagnat joue les humoriste et comédien devant la caméra, son amoureuse Mathilde Vernon travaille dans le même milieu, à un degré différent. En effet, comme indiqué dans sa biographie sur son compte Instagram, la jeune femme est script en télévision et au cinéma. La jeune femme a notamment travaillé sur l'émission Les guignols de l'info, la série Falco ou encore le tournage du clip Rue de Moscou du chanteur Eddy De Pretto.

Côté vie privée, Vincent Desagnat et Mathilde Vernon s'affichent à de rares reprises sur les réseaux sociaux. En février dernier, le comédien de 44 ans postait une photo surprise sur son compte Instagram. Il s'agissait de sa belle... enceinte ! Une belle annonce de grossesse pour le couple. Puis, le 14 mai 2020, les amoureux devenaient les parents de leur premier bébé à deux. Pour l'heure, ni le sexe ni le prénom de l'enfant n'ont été révélés.

Mathilde Vernon découvre les joies de la maternité depuis maintenant près de deux mois tandis que Vincent Desagnat est papa pour la troisième fois. En effet, avec son ex-femme l'actrice Audrey Garcia, le comédien a eu deux enfants : Louna qui fêtera son 14e anniversaire en septembre prochain et d'un petit garçon prénommé Joseph et qui a eu 10 ans en avril dernier. "J'ai hâte. De toute manière je dors très peu donc je n'ai pas peur des nuits blanches. Je suis impressionné car mon fils est hyper doué en maths alors que moi ce n'était pas du tout mon truc. (...) ma fille ça lui fait de la peine qu'au cinéma je joue toujours les boulets et les victimes. Ses amis lui font des réflexions, elle aimerait que je change", avait-il alors déclaré à propos de ses enfants à nos confrères de Voici.

