Vincent Dubois (Les Bodin's) amoureux de Marie : elle était l'une de ses anciennes collègues

Ce samedi 11 février 2023, France 3 propose une soirée de rire, Le grand show de l'humour présentée par Jean-Luc Lemoine. De nombreuses stars vont se succéder sur scène avec parmi eux les Bodin's, interprétés respectivement par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet. En couple avec Marie depuis de nombreuses années, Vincent Dubois a rencontré sa moitié au travail.

Originaire d'Indre-et-Loire, le jeune homme a commencé sa carrière en province en tant qu'ébéniste. Plusieurs années plus tard, il a entamé une énorme reconversion professionnelle en devenant ambulancier. Une vocation qui lui était venue après avoir eu un accident. Collègues, Marie et Vincent ont d'abord été amis avant d'entamer une relation amoureuse. Très discrète, sa compagne est toujours restée loin des médias, préférant laisser toute la lumière à son chéri.

"Le personnage de Maria, elle me vient de l'enfance. C'est un peu de ma grand-mère et beaucoup d'une certaine Maria Bonnin que je véhiculais alors que j'étais ambulancier, après qu'elle ait eu un accident de solex", confiait le comédien il y a quelques années à La Nouvelle République. "Maria, cette vieille dame tombée de vélosolex qui le séduit, au point qu'elle deviendra l'héroïne involontaire de ses spectacles. Marie, cette jeune femme, collègue de boulot, qui le séduit au point qu'elle deviendra sa partenaire dans la vie... et la régisseuse de ses spectacles", peut-on également lire sur la page officielle des Bodin's. Le duo si populaire est d'ailleurs en tournée jusqu'en avril 2023 avec son spectacle C'est maintenant ou jamais.