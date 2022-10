Vincent Lagaf' a retrouvé l'amour : révélations sur son "extraordinaire" compagne qui fait un métier horrible

Fin novembre, Vincent Lagaf' sera de retour sur RMC dans l'émission SOS Garage, avec Thierry Muscat. Pour l'occasion, le présentateur de 62 ans a accordé une interview à Télé Loisirs. Et il n'a pas échappé à une question sur son divorce avec Véronique. Il en a également profité pour faire une révélation sur sa vie amoureuse.

Fin janvier 2020, alors qu'il participait à l'émission de France 2, Deux heures de rires et de direct, Anne Roumanoff a révélé qu'il était divorcé de la mère de son fils Robin (32 ans). "Je croyais que c'était moi qu'on appelait Lagaf'", avait-il donc lancé. Discret depuis, Vincent Lagaf' a accepté d'évoquer leur situation lors de son entretien avec Télé Loisirs. Ainsi apprend-t-on que les anciens tourtereaux qui ont vécu "plus de vingt ans ensemble" s'entendent toujours très bien. "On a eu Robin, on a monté une société de production [Lag'Alone, NDLR] et fait plein d'autres choses. Puis je suis parti, comme ça arrive parfois. (...) "On travaille toujours ensemble et elle mène la société ! C'est une femme extraordinaire." Ils sont donc en "excellent contact" pour leur plus grand bonheur.

Autre source de bonheur pour Vincent Lagaf' : le fait qu'il ne soit plus un coeur à prendre. En effet, l'ancien présentateur du Bigdil (émission qui a frôlé un drame) a retrouvé l'amour. Il vit une discrète histoire d'amour avec une "psy" dont il ne souhaite pas dévoiler l'identité. "La femme avec qui je vis désormais est tout aussi extraordinaire, dans un autre style : elle n'est pas du tout branchée show-business mais fait avec l'horreur de la vie quotidienne, celle qu'on peut toucher du doigt. Elle est négociatrice dans des affaires dramatiques de pédophilie et rentre le soir avec des images pas belles en tête", a-t-il toutefois précisé. Et de conclure qu'en règle générale, il s'est entouré de "gens vrais". Peut-être racontera-t-il un jour comment il l'a rencontrée ou la présentera-t-il officiellement au public. Pour l'heure, il est adepte du proverbe "pour vivre heureux, vivons cachés".