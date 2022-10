"On ne voulait pas que ça se sache" : ce terrible drame qui a marqué Le Bigdil, révélé 18 ans plus tard

L'émission culte de TF1 Le Bigdil n'avait pas encore livré tous ses secrets. Gilles Vautier, l'homme qui interprétait le célèbre extra-terrestre du programme présenté par Vincent Lagaf' a accordé une interview à Télépro. Et il a fait une grosse révélation sur l'un des tournages qui a viré au cauchemar.

C'est en février 1998 que Vincent Lagaf a pris les commandes de ce jeu télévisé culte. Il était entouré d'une joyeuse troupe composée des Gafettes, de Ramuncho alias Bud, de DJ Aspé et de la Team Lagaf'. Sans oublier le personnage virtuel Bill, dont la soucoupe volante remplie de cadeaux s'était écrasée dans les studios. Sa voix et ses mouvements du corps étaient dus à Gilles Vautier. Un homme qui a fait son retour dans l'actualité grâce à son interview pour Télépro. Et il a fait de sacrées confidences, dix-huit ans après l'arrêt du programme !

"On a été longtemps tenus au secret, mais il y a eu un incendie au Bigdil un jour", a-t-il confié dans un premier temps. Après quoi, Gilles Vautier a donné davantage de précision sur le drame : "C'était assez impressionnant. Il y avait des ananas en papier qui flambaient et le candidat devait l'éteindre. Mais il n'y est pas arrivé et le pompier est arrivé. Il a dit : 'Je maîtrise tout.' Et rien du tout, le feu commençait à s'étendre et je vois tout le monde qui fout le camp. Moi j'étais harnaché (...) Pendant 3, 4 minutes, c'était assez effrayant et puis on en a jamais parlé parce qu'on voulait pas que ça se sache." Des confidences glaçantes.

Il a ensuite répondu à la question que tous les fans du Bigdil se posent : l'émission fera-t-elle son retour ? "Hervé Hubert [le producteur, NDLR] a racheté les droits du Bigdil. Il m'en a parlé et il m'a demandé mon avis. Refaire un coup de Bigdil, ça serait très drôle. Cela ne sera pas une quotidienne. Officiellement, je ne suis au courant de rien. Je sais juste que le producteur a racheté les droits. Si on reprend cette émission, ça serait un format de prime selon moi", a-t-il déclaré. Affaire à suivre donc.