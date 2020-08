Vincent Latorre (Les Filles d'à côté) a bien changé : que devient-il ?

En 1993, les téléspectateurs de TF1 découvraient pour la première fois les épisodes de la série Les Filles d'à côté, qui raconte les mésaventures de cinq trentenaires voisins de palier dans un immeuble. Au casting, on pouvait retrouver Vincent Latorre. Il incarnait Vincent, le fils de Claire (jouée par Christiane Jean). Depuis, il est toujours comédien et a, forcément, bien changé.

Sur son compte Instagram, Vincent Latorre partage de nombreuses photos. Parmi les derniers clichés qu'il a publiés, en noir et blanc, en juillet et pris à Londres, il apparaît avec les cheveux longs et une barbichette. Certains auront donc peut être du mal à reconnaître l'acteur, qui a aujourd'hui 40 ans.