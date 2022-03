Vincent Lindon et ses enfants frappés par le deuil : mort d'un proche, adoré et courageux

La famille Lindon est en deuil... Dans son carnet du jour, Le Figaro rapporte le décès de Sylvain Lindon, le petit frère de l'acteur Vincent Lindon. Ce restaurateur parisien de 59 ans s'est éteint le samedi 5 mars 2022, "après des mois de combat courageux contre la maladie". Il laisse derrière lui une famille endeuillée et un restaurant italien orphelin.

Le faire-part mentionne plusieurs membres de la famille du défunt : sa compagne Marie, son frère Vincent Lindon et l'ex-compagne de celui-ci, Sandrine Kiberlain, avec leur fille Suzanne (21 ans), de même que Marcel (24 ans), l'aîné de l'acteur né d'une première relation. Il y a aussi Antoine (Bénichou), le demi-frère de Vincent et Sylvain, né du remariage de leur mère Alix Dufaure avec Pierre Bénichou (tous deux décédés). La "dream team" du restaurant Al Dente est également mentionnée. Sur le compte Instagram dédié à cette adresse du 7e arrondissement de Paris, un hommage a été rendu à Sylvain Lindon...

"En octobre 2005, Sylvain Lindon créé Al Dente, en septembre 2021, il commence son courageux combat contre la maladie, le 5 mars 2022, il part discrètement sur la pointe des pieds... Qu'est-ce qu'il nous manque déjà... Al Dente pleure..." Un message auquel plusieurs amis et clients célèbres ont répondu, à commencer par Stéphane Bern : "Sylvain était un vrai gentleman, une crème d'homme, attentionné et sensible, un coeur d'or. Je partage la peine de @aldente_paris7 et de notre merveilleuse Marie qui fut son ange gardien. Pensées pour sa famille, ses proches, et tous ceux qui l'aimaient. Sa bonté d'âme doit continuer à nous guider..." Anthony Delon a lui aussi témoigné sa peine le temps d'un commentaire.