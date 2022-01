"Elle va m'engueuler" : Sandrine Kiberlain révèle la passion étonnante de sa mère

Les adultes peuvent rester de grands enfants, surtout lorsqu'il s'agit de leurs parents. Sandrine Kiberlain la première ! La comédienne de 53 ans a évoqué sa mère sur les ondes d'Europe 1. Invitée de Culture Médias ce mardi 25 janvier 2022, pour promouvoir Une fille qui va bien, le premier film qu'elle a réalisé et qui sort en salles cette semaine, l'ex-compagne de Vincent Lindon a fait une drôle de révélation sur sa maman...

Alors que Nicolas Carreau débutait sa chronique sur le livre du moment, Ordinaire, polar signé Audrey Najar, Sandrine Kiberlain l'a supplié de la laisser repartir avec : "Il faut que vous me laissiez le livre parce que ma mère est folle de polars", a-t-elle indiqué. Son intérêt va très loin puisque la mère de l'actrice a même ouvert un compte Instagram, Mamie Polar, sur lequel elle partage ses coups de coeur littéraires. Mais l'actrice et réalisatrice a rapidement regretté d'avoir partagé l'information et n'a pas caché redouter la réaction de sa maman : "Elle va être folle. Elle va m'engueuler".