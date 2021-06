Sandrine Kiberlain gênée : malaise face à une vidéo de sa fille Suzanne Lindon

C'est l'exercice auquel tous les invités de Quotidien doivent se plier. Peu avant l'émission, ils doivent se constituer une playlist et attribuer un morceau à des intitulés tels que : "la plus belle chanson du monde", "la chanson pour danser ivre-mort" ou encore "la chanson pour une nuit d'amour". Avec la plus grande sincérité, Sandrine Kiberlain a choisi le cultissime Purple Rain de Prince comme son morceau préféré pour un ébat passionnel, lors de son passage dans l'émission le mardi 15 juin 2021.

Elle était loin de se douter que c'était justement le titre choisi par sa propre fille, Suzanne Lindon, présente quelques jours avant sa mère sur le plateau de Quotidien. Freud aurait eu du pain sur la planche. "Je ne sais pas ce qu'en dirait un psychanalyste mais je voudrais qu'on regarde un document", blague Yann Barthès avant de lancer l'extrait de Suzanne Lindon. "C'est pas vrai !, s'est étonnée Sandrine Kiberlain. Je ne regarde plus, je ne regarde plus !".

"Bien sûr, j'avais regardé l'émission, je suis une maman quand même. Mais je n'avais pas fait attention. Voilà, on aime la même chanson", poursuit l'actrice, manifestement un peu gênée d'écouter les mêmes notes que sa fille pour une "nuit d'amour".

Fille de Vincent Lindon et de Sandrine Kiberlain, Suzanne Lindon impressionne. A 18 ans seulement, la jeune femme fait preuve d'une maturité exceptionnelle en écrivant et réalisant son tout premier film, Seize printemps. L'égérie Céline, au lieu d'absorber les bons conseils de ses parents, a préféré s'isoler pour mieux créer. "Quand mon envie de faire un film s'est dessinée, j'ai préféré quitter le nid familial et emménager seule, à 18 ans, pour que personne ne se mêle de mon projet (...) Ils ont été respectueux de mon choix, et fiers, je crois, que cela se soit passé ainsi", avait-elle confié au Monde. Un beau projet ressorti en salles.