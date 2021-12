Vincent Luis (triathlon) renversé par une voiture en pleine course : il dévoile ses blessures impressionnantes !

C'est ce qu'on appelle être dur au mal. Double champion du monde de triathlon, le Français Vincent Luis fait figure de favori lorsqu'il s'avance sur la course d'Indian Wells dans le sud de la Californie dimanche dernier. Il vient pour disputer son tout premier Ironman, à savoir 1,9 km de natation, 90 km de vélo, et 21,1 km de course à pied, rien que ça ! Alors qu'il est en avance après la natation et à 10 km de finir le vélo, le triathlète de 32 ans va connaître un évènement rarissime dans ce genre de courses. "J'avais encore 2 minutes d'avance mais une voiture est venue me percuter et me projeta violemment au sol", écrit-il dans une publication Instagram postée il y a deux jours.

Par la suite, le triathlète a posté une courte vidéo dans laquelle il s'exprime en anglais pour expliquer ce qui lui est arrivé. La vidéo est assez impressionnante puisqu'il commence par montrer ses deux bras bandés après l'accident. On peut voir sur les images de la course les différentes blessures qu'il a pu avoir, notamment au visage, au niveau de la lèvre supérieure. Après la course, Vincent Luis s'est confié sur ce violent accident auprès d'un journaliste de L'Équipe. "La voiture a tourné et je suis passé par-dessus. Sur le coup, avec l'adrénaline, je me suis relevé tout de suite et je suis reparti. Mais une fois sur le vélo, j'ai réalisé que cela aurait pu être beaucoup plus grave et que j'aurais pu être gravement touché. J'ai eu, d'un coup, un contrecoup", analyse-t-il, conscient de sa chance.

Je ne voulais pas faire n'importe quoi si jamais il y avait quelque chose à la tête car j'ai quand même tapé fort

Capable de continuer la course malgré cela, le médaillé de bronze en relais mixte en triathlon aux Jeux olympiques de Tokyo a néanmoins réussi à terminer la course. "J'ai évidemment perdu mon avance mais j'ai avant tout pensé à ma santé. Je ne voulais pas faire n'importe quoi si jamais il y avait quelque chose à la tête car j'ai quand même tapé fort. J'ai géré la fin du vélo et la course à pied derrière", raconte-t-il. Car malgré sa chute, le jeune homme termine tout de même second de la course !