Vincent Niclo en couple et bientôt papa ? "J'ai failli avoir un enfant..."

Dans le numéro du 9 décembre 2021 du magazine Gala, Vincent Niclo présente pour la première fois la femme de sa vie, sa maman Evelyne, 75 ans. Mère et fils partagent une interview croisée propice à de multiples confidences personnelles. On y apprend notamment que le chanteur de 46 ans a été marqué par le divorce de ses parents survenu à l'adolescence, une période durant laquelle il n'était pas très bien dans sa peau et pendant laquelle il a trouvé refuge dans la nourriture. Mais cette épreuve lui a permis de gagner en maturité. "Pour un jeune garçon, c'est toujours un séisme, mais le divorce de mes parents m'a permis de me développer plus vite, de m'assumer. J'ai pris mon rôle à coeur. Un peu trop, selon maman", confie le charmant crooner qui sort son triple album 10 ans déjà.

A la fin de cet entretien en famille, il est plus spécifiquement question de la vie sentimentale de Vincent Niclo. Aux dernières nouvelles, c'est à dire il y a tout juste un an - lorsqu'il avait été invité sur le plateau de l'émission Je t'aime etc sur France 2 (arrêtée depuis) - le brun à la voix enivrante était célibataire. Ce qu'il avait avoué non sans gêne et sans tristesse à Daphné Bürki. Ce statut amoureux n'est aujourd'hui plus d'actualité ! "Quand on me demande si je suis en couple ou célibataire, je réponds. Dans ma vie amoureuse, il y a des hauts et des bas, comme tout le monde. Là, je peux juste vous dire que je suis en couple", confie le chanteur à Gala.

Le magazine tente alors d'aller encore un peu loin sur le terrain de la vie privée de Vincent Niclo. A 46 ans, il serait légitime que l'interprète d'A force de toi, Si le temps, Toute la place... et bien d'autres tubes, ait l'envie de devenir papa. Un sujet que l'artiste évoque ouvertement, tout en faisant une nouvelle révélation. "J'ai failli avoir un enfant à 21 ans. Cela me plairait énormément d'être père, mais je ne pense pas avoir les capacités pour le moment... C'est une responsabilité. J'ai encore un peu de temps, je ne dis pas que je ne le ferai pas", avoue l'artiste. Vincent Niclo ne révèle en revanche pas avec qui il a failli devenir papa et pourquoi ce projet n'a pas abouti.

L'intégralité de l'interview de Vincent Niclo et de sa maman Evelyne est à retrouver dans le numéro du 9 décembre 2021 de Gala.