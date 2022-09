Vincent Perez avec sa fille : Tess (19 ans) stylée et canon au côté de son séduisant papa

Il y avait du beau monde à l'avant-première du film très attendu de Romain Gavras, Athena, à la salle Pleyel à Paris ce 13 septembre 2022. Outre le couple romantique formé par Tina Kunakey et Vincent Cassel, un autre duo s'est distingué lors du photocall de cette projection : Vincent Perez (58 ans) et sa fille Tess (19 ans). À la fois stylé et décontracté, le tandem père-fille a fait sensation. Jean associé à une veste et une casquette assortie pour le papa, crop top noir et jean XXL pour la demoiselle, ils ont misé sur des looks faussement désinvoltes et soigneusement choisis.

Jumelle de Pablo, Tess Perez est très à l'aise avec le réseau social Instagram qu'elle alimente régulièrement de moments de sa vie de fashionista parisienne. Si son père est un comédien et réalisateur suisse reconnu, tandis que sa mère Karine Silla s'épanouit aussi dans le 7e art et l'écriture après avoir brillé sur les podiums de mode, Tess se plaît dans la chanson. Sur Spotify, on peut écouter ses titres Turn Back Time, Losing my Mind et Fallen Stars.