Vincent Queijo et Rym Renom heureux mariés : premières photos de la belle cérémonie

"Une femme que j'aime avec qui j'ai construit une magnifique famille va porter mon nom. C'est un jour spécial que je vais tacher d'apprécier comme il se doit", a ainsi écrit Vincent Queijo à la veille de son mariage avec la belle Rym Renom. C'est désormais chose faite ! Ce samedi 10 septembre 2022, le jeune homme de 32 ans et la jeune femme de 31 ans se sont dit "oui" à l'occasion d'une cérémonie civile en compagnie de leurs proches.

Les deux tourtereaux ont dévoilé les premières images de leur mariage dans leurs story Instagram. On y voit entre autres le marié vêtu d'un costume noir et blanc avec noeud papillon et la mariée vêtue d'une somptueuse robe longue à la couleur rose poudrée. Elle devient ainsi Madame Vincent Queijo ! Pour la petite histoire, en juin 2021, Vincent Queijo et Rym Renom avaient célébré leurs fiançailles lors d'un séjour à Bali : "C'était un mariage de prince. Nous avons été accueillis par la royauté dans leur palais. C'était juste génial. On a rencontré des gens magnifiques (...) On a découvert en même temps que vous cette magnifique culture, cette façon de fêter l'union de deux personnes qui s'aiment. On ne vit ça qu'une fois et je vous le souhaite", avait alors déclaré Vincent Queijo dans Mamans & Célèbres sur TFX.

Vincent Queijo et Rym Renom parents pour la troisième fois ?

C'est sur le tournage de La Villa des coeurs brisés 5 que Vincent Queijo et Rym Renom se sont rencontrés durant la saison 2019/2020. Depuis, ils sont devenus parents de deux filles : Maria Valentina, née en septembre 2020 et Alma, née en janvier 2022. Dans une interview accordée à Melty en juin dernier, le mari de Rym avait fait de rares confidences sur l'éventualité d'un troisième enfant avec sa dulcinée : "Un garçon me ferait envie forcément mais j'ai pas envie d'avoir de troisième enfant. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve mais en l'occurrence, là, on est très très bien à 4. Et franchement, on galère déjà suffisamment pour envisager un troisième enfant." Cependant, Vincent et Rym profitent de leur nouvelle vie de jeunes mariés. On leur souhaite donc beaucoup de bonheur !