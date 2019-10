Vinnie Jones, sa femme décédée dans ses bras : "Je sentais son esprit..."

Le 6 juillet 2019, nous apprenions la triste mort de Tanya Jones, épouse de l'acteur Vinnie Jones depuis plus de vingt ans. Décédée à l'âge de 53 ans, cette mère de famille se battait depuis six longues années contre un cancer. Dans une interview au Sunday Mirror le 6 octobre 2019, l'acteur star de Snatch a évoqué pour la première fois la perte tragique de sa compagne et ses derniers instants.

Il décrit ses derniers jours, lorsqu'il l'a accompagnée à l'hôpital Cedars Sinai de Los Angeles. "Elle dormait beaucoup, se réveillait, puis se rendormait. Les infirmiers et docteurs me disaient de lui parler, qu'elle écoutait. Il y avait ce moment où on parlait de son cheval alors qu'elle était endormie, elle s'est mise soudainement à placer ses mains comme si elle montait à cheval. Elle peignait son oreiller comme si elle brossait une crinière. Ça nous a prouvé qu'elle écoutait", explique l'acteur britannique, les larmes aux yeux. Durant tout son traitement, Vinnie Jones n'a jamais quitté le chevet de son épouse, dormant chaque nuit dans sa chambre.

Comme si la Fée Clochette l'avait relâchée

Quand la fin fut proche, l'équipe médicale a fait transporter Tanya Jones à son domicile, pour qu'elle y passe ses dernières heures avec ceux qu'elle aimait. "Nous savions que c'était la fin, nous lui faisions des câlins. Je l'embrassais et lui disait que je l'aimais. Je la tenais dans mes bras et lui serrais la main. Lorsqu'elle est partie, c'était comme si la Fée Clochette l'avait relâchée. Je sentais son esprit dans la pièce. Cette étape m'a permis d'être en paix", se rappelle le comédien, en pleurs.

Un immense drame pour Vinnie Jones, qui était en couple depuis plus de 25 ans avec Tanya. Cette femme a d'ailleurs subi plusieurs problèmes de santé avant ce cancer de la peau qui lui aura été fatal : deux opérations pour un cancer des cervicales et une greffe du coeur subie à 21 ans après avoir donné naissance à leur fille, Kaley. "Les gens m'ont demandé pourquoi notre couple a tenu aussi longtemps. Parce que c'était vrai, le véritable amour. Nous avions trouvé le vrai amour (...) Durant les jours qui ont suivi, j'ai pleuré chaque soir. Je suis si seul", conclut-il.