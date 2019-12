Virgil Van Dijk : Sa femme Rike à ses côtés face au triomphe de Lionel Messi

Virgil Van Dijk espérait succéder au Croate Luka Modric et remporter son tout premier Ballon d'or. Malheureusement, le Néerlandais de 28 ans a vu le trophée tant convoité lui passer sous le nez. Grâce à seulement sept petits points, Lionel Messi lui a été préféré, faisant de l'Argentin le leader incontesté du Ballon d'or avec ses six trophées - record sans égal. Un nouveau sacre vécu sur la scène du théâtre du Châtelet à Paris, en famille, avec sa femme Antonella et deux de leurs trois garçons, Thiago et Mateo.

Comme Lionel Messi ou encore Matthijs De Ligt (qui a remporté le trophée Kopa de meilleur jeune joueur de l'année), Virgil Van Dijk ne s'est pas rendu seul à la soirée. Le défenseur star de Liverpool, qui a remporté la dernière Ligue des Champions, était accompagné de son épouse : Rike Nooitgedagt. Le couple était assorti, en noir, madame dans une longue robe aux manches courtes et monsieur dans un ensemble composé d'une veste en velours et d'un noeud papillon.

Bien que mariés et parents d'une petite fille prénommée Nila, née en 2014, Virgil Van Dijk et Rike Nooitgedagt ne se montrent qu'en de rares occasions. Lors de cérémonies ou sur les terrains de foot, mais pas sur les réseaux sociaux. Ne cherchez pas de photos de famille sur le compte Instagram du défenseur de Liverpool, vous n'en trouverez pas. Pourtant, Rike Nooitgedagt est aux côtés du champion depuis le début de sa carrière. Bien qu'en pleine ascension dans le milieu de la mode, elle avait accepté d'arrêter son activité professionnelle pour suivre son homme en Ecosse lorsqu'il s'était engagé en 2013 avec le Celtic FC. Deux ans plus tard, il arrivait dans le championnat d'Angleterre en signant à Southampton.

Une plaisanterie sur Cristiano Ronaldo qui ne passe pas

Lors de la soirée du Ballon d'or, Virgil Van Dijk a été questionné sur sa deuxième place, devant Cristiano Ronaldo, absent. Ce même 2 décembre, l'attaquant portugais de la Juventus de Turin recevait le trophée de meilleur joueur de Serie A à Milan. "Cristiano était-il vraiment un rival ?", a commenté Virgil Van Dijk. Une phrase qui a eu le don d'irriter l'entourage de CR7.

Sa grande soeur Katia Aveiro n'a pas hésité à s'emporter sur Instagram, s'adressant directement à Virgil Van Dijk. "Cher Virgil, partout où Cristiano Ronaldo est allé, il est devenu le meilleur joueur de l'histoire du club. (...) Le Real Madrid, ça vous dit quelque chose Virgil ? Peut-être, parce que c'est le club, avec un gars nommé Cristiano, qui vous a battu en finale de la Ligue des champions (3-1, le 26 mai 2018). La même épreuve que Ronaldo a remportée à cinq reprises. (...) Maintenant, gagnez des titres, ceux qui comptent vraiment, et ensuite nous parlerons."