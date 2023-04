Virgilia Hess (BFMTV) inquiète de mettre son bébé en danger : ce sentiment de culpabilité auquel elle dû faire face

Si rien ne l'empêche de vivre son rôle de maman à 100 à l'heure, Virgilia Hess ne peut s'empêcher de penser à la maladie qui la ronge. Atteinte d'un cancer du sein, la miss météo de BFMTV donne très régulièrement de ses nouvelles sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où elle est très active. Entre confidences de santé et témoignage de maman, la jeune femme n'a presque pas de filtre et ne souhaite rien cacher de son combat à sa communauté. En février dernier, elle révélait même avoir pris la décision de se raser la tête pour pallier à sa chute de cheveux importante et disgracieuse...

Mais ce jeudi 6 avril 2023, elle s'est de nouveau emparée de son compte Instagram pour faire une jolie déclaration à sa petite fille, née il y a un mois maintenant. Un bébé qui a combattu à ses côtés, alors qu'elle subissait ses premières chimiothérapies... "Mon bébé soleil a déjà un mois aujourd'hui ! Je suis si admirative, si fière d'elle. J'ai été longtemps inquiète car lorsque j'étais enceinte, j'ai dû lui faire vivre avec moi tout un tas d'examens et traitements : TEP scan, biopsies, la pose du PAC, deux chimios...", a-t-elle raconté en légende d'une sublime photo en noir et blanc où elle pose en body moulant, à genoux et la main caressant tendrement son ventre.