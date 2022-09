Virginie Efira : Cette célèbre actrice avec qui elle a un ex commun

Le 21 septembre, Virginie Efira sera à l'affiche du film Les Enfants des autres, de Rebecca Zlotowski. Elle occupe également les salles obscures depuis la semaine dernière avec Revoir Paris d'Alice Winocour. L'occasion de revenir sur la vie sentimentale de cette actrice à la vie bien cachée. Alors qu'elle vit une belle romance avec Niels Schneider, l'ex-animatrice a vécu aussi une autre idylle marquante avec un célèbre réalisateur : Mabrouk El Mechri. Papa de sa petite fille, Ali, 9 ans, il a aussi eu une relation amoureuse avec une autre illustre comédienne et réalisatrice. En effet, avant de devenir le compagnon de Virginie Efira, il était en couple avec Audrey Dana. Une histoire très "fusionnelle", à en croire leurs rares confidences.

Ensemble, ils deviendront les parents d'un petit garçon, Lee, né en 2008. Leurs carrières se sont envolées au même moment, alors qu'ils vivaient ensemble à Montmartre. À Paris Match, en 2009, ils se confiaient sur leur couple "fusionnel indépendant". Alors qu'ils se sont rencontrés en juin 2006, ils ont d'abord été "amants-amis de ­manière très souple et libre avant de tomber vraiment amoureux", comme révélé par l'actrice. "Aujourd'hui, Mabrouk est ma famille, mon amant, mon ami, le père de mon bébé, le beau-père de mon fils aîné. C'est mon mec, quoi ! On a tellement appris à bien se connaître avant de s'engager que je me sens bien avec lui. Il est honnête, juste, intelligent, et on rit beaucoup ­ensemble, ce qui est essentiel", confiait Audrey Dana.

Je n'imagine pas ma vie sans elle