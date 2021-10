Virginie Efira de retour en Belgique : look risqué réussi, au bras de Guillaume Canet

En pleine tournée promo pour son nouveau film Lui, qui sortira en salles le 27 octobre 2021, Guillaume Canet a fait une apparition remarquée à la 36e édition du Festival International du Film Francophone de Namur. Le 6 octobre, le comédien et réalisateur était en Belgique pour défendre ce nouveau drame, en compagnie d'une célèbre actrice belge, en la personne de Virginie Efira.

Avant d'aller à la rencontre des spectateurs, Guillaume Canet et sa partenaire ont affiché leur complicité sur le photocall. Les deux comédiens ont joyeusement pris la pose devant les photographes, tous les deux en costume. La jolie blonde de 44 ans avait en effet misé sur un look féminin/masculin automnal en enfilant chemise blanche et costume en velours côtelé vert foncé. Un partis pris mode quelque peu risqué, mais parfaitement maîtrisé ! En revanche, manquaient à l'appel Laetitia Casta, Mathieu Kassovitz et Nathalie Baye, les trois autres têtes d'affiche de Lui.

Ce septième long-métrage en tant que réalisateur, Guillaume Canet l'a écrit dans un contexte particulier. Sur Instagram, le compagnon de Marion Cotillard avait expliqué : "Pendant le premier confinement, au mois de mai 2020, stoppé par l'arrêt de la prépa d'Asterix [et Obélix : L'Empire du Milieu, NDLR]... Je me suis mis à écrire quelques pages. Les 3 premières lettres étaient 'LUI', le titre du scénario qui verra le jour au bout de quelques semaines... Écrit d'une traite... Au mois de septembre je tournais cette histoire en 4 semaines avec une équipe réduite et des acteurs formidables", avait témoigné la star de 48 ans.

Lui met en scène un compositeur en mal d'inspiration (interprété par Guillaume Canet), qui vient de quitter femme et enfants, pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu'un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix.