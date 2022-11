Virginie Efira dévoile son ventre au bras de Niels Schneider, Laurent Lafitte et sa moustache acérée à Marrakech

Voilà dix-neuf ans, déjà, que le Festival International du Film de Marrakech illumine le Maroc tout entier, en même temps que le reste du monde. Lancée le vendredi 11 novembre dernier, l'édition 2022 de l'évènement a prévu, comme chaque année, de promouvoir et développer l'art et l'industrie du septième art, notamment en récompensant cette année plusieurs grands nom qui rodent autour des plateaux de tournage. Le samedi 12 novembre, c'est le réalisateur James Grey - Ad Astra, The Lost City of Oz, The Immigrant - qui a été mis a l'honneur en recevant, des mains de Marion Cotillard, une étoile d'or.

Pluie de stars au Festival International du Film de Marrakeck

Cette transmission a eu lieu au Palais des Congrès de Marrakech. Après avoir assisté à l'émouvant discours de James Gray, les spectateurs réunis dans la salle ont eu la chance et l'honneur de profiter de la projection d'Armageddon Time, son nouveau film avec Anne Hathaway et Anthony Hopkins, sorti en France le 9 novembre. Avant tout ça, chacune et chacun avaient défilé sur le tapis rouge, dont Marion Cotillard évidemment - elle avait joué en 2013 dans The Immigrant... de James Gray - mais aussi Melita Toscan du Planti, Diane Kruger, Shannon Murphy, Maxime Saada et sa femme Sylvie, Laurent Lafitte de la Comédie-Française et sa moustache farouche, Marina Foïs, Rebecca Zlotowski, Virginie Efira et son compagnon Niels Schneider, Paolo Sorrentino et sa femme Daniela d'Antonio, Isabelle Huppert, Anne Berest, Julie Delpy, Vanessa Kirby, Ranveer Singh, Tahar Rahim ou encore Nadine Labaki.

Le Festival International du Film de Marrakech a été créé en 2001 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Après James Gray, d'autres personnalités seront à leur tour mises en lumières dans le cadre de cette 19e édition, dont la très talentueuse comédienne Tilda Swinton, Farida Benlyazid et Ranveer Singh. Cette nouvelle édition du festival se clôturera, finalement, le samedi 19 novembre prochain. Il est encore temps d'en profiter plus que de raison...