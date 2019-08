Vivement dimanche : Julie Gayet et Pauline Lefèvre sublimes chez Michel Drucker

Le 28 août 2019, Michel Drucker s'est de nouveau rendu sur le plateau du studio Gabriel, à Paris, pour enregistrer le deuxième numéro de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain (France 2). Une fois de plus, des invités exceptionnels lui ont fait l'honneur de venir s'asseoir sur son célèbre canapé rouge afin de faire la promotion d'un projet.

La chanteuse et actrice irlandaise Maria Doyle a fait le déplacement. Tout comme Régis Laspalès et Pauline Lefèvre, venus promouvoir la pièce de théâtre de Laurent Ruquier Le Plus Beau dans tout ça, qui se jouera à partir du 13 septembre prochain, au théâtre des Variétés. L'animateur de 76 ans a également pu compter sur l'acteur Maleaume Paquin et sur François Damiens pour le film Fourmi, en salles le 4 septembre, et sur Thomas Jouannet, Bruno Debrandt et Julie Gayet pour la série Soupçons (qui a débuté le 27 août sur France 3).

Pierre Arditi, Manu Payet, le juré de The Voice Pascal Obispo, la chanteuse Erza Muqoli, le chef Guy Savoy et le comédien et humoriste Joseph Gorgoni étaient aussi de la partie. Sans oublier les petits nouveaux de la bande de Michel Drucker Tom Villa et Alex Vizorek qui ont amusé le public avec leurs sketchs. Jeanfi Janssens n'a pas manqué à l'appel. Et Willy Rovelli a passé en revue l'actualité people du mois.