Vivement dimanche : Les deux filles de Georges Pernoud invitées pour lui rendre hommage

Il y a un an, le 10 janvier 2021, Georges Pernoud est décédé à l'âge de 73 ans des suites d'une longue maladie. L'emblématique animateur de l'émission Thalassa laissait alors derrière lui sa femme Monique et leurs deux filles, Fanny et Julie. Ces dernières ont justement célébré le premier anniversaire de sa mort auprès de Michel Drucker, dans Vivement dimanche.

Dès 15h10, elles seront reçu dans le fameux canapé rouge de l'émission pour rendre hommage à leur père et pour retracer son parcours. Fanny et Julie seront rejointes par deux grands noms de la navigation française, à savoir Loïck Peyron et Olivier de Kersauson. Tous deux avaient longtemps côtoyé Georges Pernoud sur différents projets liés à la mer, sa plus grande passion.

Dans Vivement dimanche prochain, Michel Drucker changera de cap et mettra cette fois-ci l'accent sur la comédie. Il s'intéressera tout particulièrement au casting de la pièce de théâtre Time Square, de Clément Koch et mise en scène par José Paul, composé de Guillaume de Tonquédec et du jeune Axel Auriant (vu dans Skam France). Les deux hommes y donnent aussi la réplique à la comédienne Camille Aguilar. Ils se produiront sur les planches du théâtre de Montparnasse du 22 janvier au 17 avril à Paris.

Michel Drucker recevra également un ponte du cinéma : Claude Lelouch. Le réalisateur oscarisé a été invité à faire la promotion de son nouveau et cinquantième film, L'amour, c'est mieux que la vie, attendu le 19 janvier prochain dans les salles obscures. Pour l'occasion, Claude Lelouch a choisi un groupe d'acteurs pour le moins éclectique avec Gérard Darmon, Sandrine Bonnaire, Philippe Lellouche, Kev Adams ou encore Béatrice Dalle.

Enfin, les téléspectateurs prendront des nouvelles de Gims. Une nouvelle année chargée attend le rappeur qui vient de lancer une émission pour Brut X intitulée Parler comme jamais. Il a également pour projet de reformer le groupe qui l'a fait connaître, Sexion d'Assaut, à l'occasion d'une tournée exceptionnelle.

Vivement dimanche dès 15h10 sur France 2