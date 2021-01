Obsèques de Georges Pernoud : l'adieu de sa veuve Monique et leurs filles en Dordogne

Visage de l'émission "Thalassa" durant plus de quarante ans - qu'il a cocréée et présentée - Georges Pernoud est décédé le 10 janvier 2021 à l'âge de 73 ans, des "suites d'une longue maladie" comme l'avait annoncé sa famille. Sa veuve Monique, leurs deux filles Fanny et Julie, et ses proches, lui ont rendu un dernier hommage à Monestier, en Dordogne, le petit coin de paradis du passionné de la mer.

Ils ont dit bon vent Georges Pernoud

A jamais un visage incontournable de la télévision, Georges Pernoud a connu une fin de vie délicate, marquée par la maladie d'Alzheimer. Il en souffrait depuis deux ans, comme l'avait révélé Erik Berg, son dernier rédacteur en chef sur France 3, au Parisien. La maladie avait été jusqu'à emporter ses précieux souvenirs de Thalassa... "La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans sa maison de retraite. Il ne se souvenait plus de moi ni de ses émissions. Mais il avait encore la mer en tête. Je le revois fixer un tableau de paysage de campagne au mur et me parler de bateaux", avait déclaré le journaliste au Parisien.

