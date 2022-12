Vivement dimanche : Cécile de France radieuse en total look noir face à Claudio Capéo et Serge Lama

Michel Drucker donne comme toujours rendez-vous sur France 3 à ses fidèles téléspectateurs pour un nouveau numéro de Vivement dimanche ce 11 décembre 2022. Après avoir reçu en toute intimité Mireille Mathieu pour lancer la période des fêtes, l'animateur va accueillir sur son plateau dès 13h30 Serge Lama.

La parolier et chanteur aux 60 ans de carrière a sorti en octobre dernier son 25e et ultime album, qu'il a baptisé Aimer. Il s'agit là d'une véritable lettre d'adieux à ses fans qui l'ont toujours soutenu tout au long de son parcours, lequel a commencé en 1964. "J'ai décidé que c'était mon dernier album, mon état physique ne s'améliorant pas, bien au contraire. Avec les deux mois d'arrêt de la pandémie, je me suis moins déplacé et quand j'ai voulu m'y remettre, ça a été plus que difficile. J'ai eu mal partout à un point où je ne pouvais pas supporter, ce n'était pas possible", avait-il justifié sa décision de se retirer de la scène pour francetvinfo. Serge Lama a tout de même encore beaucoup de projets en tête et ne rechigne pas à l'idée de continuer à écrirer pour les autres. "Je ne sais pas si la chanson française actuelle aura besoin de moi, mais je me lancerais volontiers dans un petit rap si on me le demande !", avait-il encore fait savoir.

L'artiste de 79 ans sera rejoint par Marie-Paule Belle, chanteuse et pianiste qui donnera une série de concerts à Paris au théâtre de Passy du 1er au 11 juin 2023 pour fêter ses 50 ans de carrière. Emmanuel Chaunu sera par ailleurs présent comme toujours pour revisiter en dessins la vie et la carrière de Serge Lama.

Du cinéma et de la musique en seconde partie

En seconde partie d'émission, c'est Cécile de France qui parlera de son actualité. La comédienne est à l'affiche du film La Passagère, le premier de la réalisatrice Héloïse Pelloquet attendu dans les salles obscures le 14 décembre prochain. Cécile de France y incarne le rôle principal, celui d'une femme mariée qui entame une aventure avec un homme plus jeune. "C'est une héroïne qui écoute son coeur, un très beau modèle d'émancipation", avait-elle estimé pour Version Femina. Enfin, Michel Drucker s'entretiendra avec Claudio Capeo, qui a sorti son quatrième album le 25 novembre dernier intitulé Rose des Vents. L'opus a déjà atteint la deuxième place des ventes physiques d'albums en France.