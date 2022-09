Vivement dimanche : Chantal Ladesou rayonnante au côté de sa charmante fille clémence

C'est désormais sur France 3 que Michel Drucker donne rendez-vous une fois par semaine aux téléspectateurs pour suivre son émission Vivement dimanche. Une nouvelle chaîne mais aussi un nouvel horaire puisqu'il faut se connecter à partir de 13h30 pour suivre 1h30 de programme sans coupure publicitaire.

En première partie, l'animateur reçoit dans son émission en tant qu'invité principal Chantal Ladesou. La comédienne actuellement à l'antenne chaque semaine sur TF1 pour la quatrième saison de Mask Singer a fait le déplacement avec une personne toute particulière, à savoir sa fille Clémence Ansault qui est aussi actrice. Elles se sont d'ailleurs données la réplique en 2021 dans le film Super-héros malgré lui de Philippe Lacheau. Mère et fille seront également accompagnées de Michel Ansault, le père de Clémence et mari de Chantal Ladesou. Le couple ensemble depuis de très nombreuses années a eu deux autres enfants ensemble, Julien et Alix (décédé à l'âge de 21 ans). Avec le temps, Michel Ansault est devenu le manager de Chantal Ladesou.

La suite de l'émission mettra en avant Gérard Darmon, lequel est à l'affiche de la pièce de théâtre Une situation délicate, au théâtre Edouard VII de Paris à partir du 27 septembre. Elodie Navarre rejoindra également le plateau, elle qui multiplie les téléfilms à succès ces dernières années comme Les femmes du square ou encore Notre-Dame brûle. Elle a été annoncée au casting du nouveau long-métrage Flush de Gregory Morin.

Michel Drucker découvrira ensuite l'univers de Nathan Devers, ce jeune et prometteur écrivain, philosophe de formation. Il sort un nouveau et troisième roman intitulé Les Liens artificiels. Il s'agit de l'histoire de Julien, à qui rien ne réussit, qui se plonge dans l'univers parallèle - ou le métavers - inventé par un génie de l'Internet du futur proche.

Enfin, Olivier de Benoist viendra présenter son nouveau spectacle, Le petit dernier, pour lequel il entamera une tournée dès le début de l'année 2023. Il y parlera de son expérience de papa à travers une multitude de conseils hilarants.