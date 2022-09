Vivement dimanche : Sheila à l'honneur face à David Jarre, sosie de son père Jean-Michel Jarre

C'est désormais sur France 3 que Michel Drucker donne rendez-vous une fois par semaine aux téléspectateurs pour suivre son émission Vivement dimanche. Une nouvelle chaîne mais aussi un nouvel horaire puisqu'il faut se connecter à partir de 13h30 pour suivre 1h30 de programme sans coupure publicitaire.

En première partie, l'animateur qui va bientôt fêter ses 80 ans, reçoit ce 4 septembre 2022 en tant qu'invité principal la chanteuse Sheila. Ils parleront ensemble de sa carrière, de son actualité ainsi que de la région d'où elle est originaire.

D'autres artistes défileront ensuite sur le plateau pour s'installer sur le célèbre canapé rouge, dont Jacques Gamblin. L'acteur est de retour au cinéma avec son nouveau film Tigre et le président, qui retrace la vie de l'homme d'État français Georges Clemenceau. L'historien Jean des Cars sera aussi de la partie pour parler de la réédition de son livre Inoubliable Grace de Monaco, parue le 24 août dernier à l'occasion des 40 ans de la mort de la princesse.

Michel Drucker fera également de la place à la musique dans ce nouveau numéro de Vivement dimanche avec la présence de Slimane, qui reprend sa tournée avec Vitaa, et son manager Mickaël Miro qui se reconcentre sur sa propre carrière. Le caricaturiste et dessinateur de presse Emmanuel Chaunu sera par ailleurs comme toujours aux côtés de Michel Drucker.

Le nouveau chroniqueur David Jarre, le fils Jean-Michel Jarre et Charlotte Rampling, âgé de 45 ans, et magicien de profession, fera en outre ses premiers pas dans l'émission. "Je fais venir David Jarre. C'est un brillant magicien, qui n'a pas encore montré l'étendue de son talent en France. David fera des tours sur le canapé rouge, qui a été imaginé par sa tante Stéphanie Jarre [demi-soeur de Jean-Michel Jarre, elle est la scénographe de Vivement Dimanche et la belle-fille de Michel Drucker, ndlr]", avait confié Michel Drucker lors d'une interview pour Télé Loisirs.

Vivement dimanche à 13h30 sur France 3 dimanche 28 août 2022