Vivement dimanche : Stéphane Bern, Jeanfi Janssens et Pascal Légitimus réunis

Le 23 octobre 2019, Michel Drucker était de retour au studio Gabriel pour tourner un nouveau numéro de Vivement dimanche et de Vivement dimanche prochain. Ces émissions seront diffusées le dimanche 10 novembre 2019 sur France 2. Après avoir reçu Ary Abittan et Jean Dujardin la semaine dernière, l'animateur s'entoure cette fois d'un nouveau panel d'invités, venus discuter de leur actualité.

À partir de 14h20, Vivement dimanche accueillera le rappeur Abd Al Malik, qui viendra parler de sa pièce de théâtre Les Justes, dont il est le metteur en scène. Il discutera également de son nouveau livre album CD intitulé Le Jeune Noir à l'épée. La belle Carla, finaliste de The Voice Kids en 2018, sera aussi de la partie, elle qui s'apprête à représenter la France à l'Eurovision junior, le 24 novembre 2019. L'écrivaine Diane Ducret, dont le dernier ouvrage intitulé La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose est paru aux éditions Flammarion, viendra compléter la liste des invités de cette première partie, accompagnée de Jérémie Lippmann, metteur en scène de la pièce Éloquence à l'Assemblée et de Stéphane Bern dont l'émission Secrets d'Histoire fait toujours un véritable carton sur France 3.

Comme toujours, Michel Drucker sera accompagné de son équipe de chroniqueurs : la vétérinaire Hélène Gateau, le caricaturiste Emmanuel Chaunu, mais aussi l'écrivain Franck Ferrand, ainsi que la navigatrice et femme politique Maud Fontenoy.

En seconde partie, pour Vivement dimanche prochain, le présentateur recevra les humoristes Jeanfi Janssens, actuellement en tournée pour son spectacle On décolle, et Tanguy Pastureau qui s'apprête à refaire des présentations de son one-man show Tanguy Pastureau n'est pas célèbre, en 2020. Par ailleurs, la réalisatrice Sarah Suco et le producteur Dominique Besnehard seront présents pour parler de leur film Les Éblouis, dont la sortie en salle est prévue pour le 20 novembre 2019. Ils seront accompagnés de la jeune Céleste Brunnquell, l'une des actrices principales du film.

Le groupe de musique Les Trois Cafés gourmands sera présent pour évoquer la préparation de son second album, tandis que Pascal Légitimus viendra parler de la pièce de théâtre L'Ordre des choses pour laquelle il est actuellement en tournée dans toute la France. Jacques Santamaria et Patrice Duhamel viendront discuter de leur nouvel ouvrage intitulé La République abîmée et publié aux Éditions de l'Observatoire. Enfin, le ténor Roberto Alagna, en ce moment à l'affiche du Don Carlo de Verdi sur la scène de l'Opéra Bastille, viendra notamment parler de son nouveau disque intitulé Caruso 1873.

Vivement dimanche, c'est chaque dimanche à partir de 14h20 sur France 2 !