Vivement dimanche : Sylvie Vartan, Elsa Zylberstein et Dave à l'honneur

Michel Drucker reçoit encore du beau monde sur son canapé rouge pour son nouveau numéro de Vivement dimanche diffusé ce 10 octobre 2021. À commencer par Dave. À 77 ans, le chanteur a retrouvé la joie que lui procure une tournée promotionnelle en défendant son album, Souviens-toi d'aimer, paru juste avant le premier confinement. Un opus produit par Renaud en 2019 et qui a été créé près de dix ans après son dernier disque. "Cette rencontre fait partie des beaux hasards de la vie", a confié Dave dans Nice Matin récemment au sujet de son ami Renaud. Lors de cette interview, le chanteur évoquait par ailleurs son état de santé. "Il va beaucoup mieux. Le problème, c'est que ça ne dure pas à cause des démons qu'il a dans sa tête", a-t-il avoué. D'après lui, Renaud se considérerait lui-même "mélancolique" ces derniers temps.

Michel Drucker parlera un peu plus musique avec Sylvie Vartan. La chanteuse a elle aussi sorti un album il y a quelques jours, le 50ème de sa carrière baptisé Merci pour le regard. "C'est un album totalement différent pour moi car ce sont des chansons françaises écrites par des auteurs français, avec des paroles qui sont très puissantes", a-t-elle fait savoir à BFMTV. Clara Luciani, Clarika, La Grande Sophie, Joseph D'Anvers, Léonard Lasry et Elisa Point font parti des auteurs à avoir écrit les textes de son album composé de 14 chansons. Sylvie Vartan sera par ailleurs confrontée à l'écrivain Roland Perez qui vient de publier son premier roman, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Un récit inspiré par son enfance bercée par la voix de la chanteuse.

Stéphane de Groodt et Elsa Zylberstein viendront de leur côté faire rire le public et les téléspectateurs pour la deuxième partie, Vivement dimanche prochain. Ils parleront de leur nouveau film en commun, Tout nous sourit, au cinéma le 20 octobre prochain. Il s'agit d'une comédie française qui met en scène un couple et leurs amants respectifs réunis par hasard dans la même maison de campagne le temps d'un week-end. L'humoriste Belge évoquera certainement également la pièce de théâtre pour laquelle il tient le premier rôle avec Valérie Bonneton, Qui est Mr Schmitt ?, dont la tournée débute au mois d'octobre.

Vivement dimanche dès 15h10 sur France 2 dimanche 10 octobre 2021.