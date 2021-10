Vivian Grimigni, un "pervers narcissique" : Eva Ducci évoque leur "relation toxique", il réplique

La guerre est déclarée entre Vivian Grimigni et Eva Ducci. Outrée par les propos qu'elle avait entendus lors de l'interview de son ancien compagnon pour Sam Zirah, la candidate de La Bataille des couples (TFX) a violemment répliqué, en story Instagram, le 28 octobre 2021.

L'ancien candidat de Secret Story (saison 8, en 2014) et Eva ont eu un coup de coeur lors du tournage de La Villa des coeurs brisés 2021. Mais leur couple a volé en éclats à la suite d'une crise de jalousie de Vivian. Ce dernier a expliqué à Sam Zirah que lors d'une sortie en boîte de nuit, la jeune femme était avec d'autres hommes, alors qu'elle lui avait assuré que ce n'était pas le cas. Il s'est donc fortement énervé et les ex-tourtereaux se sont séparés. Ils ont retenté leur chance mais, une fois de plus, c'était un échec. "Ça n'a pas tenu du tout, c'était catastrophique. C'est la relation la plus toxique que j'ai eue. C'était une relation malsaine. On se remettait ensemble et deux jours après je voyais Eva en boîte, en sortie avec des mecs. Du coup, pour me venger je me filmais avec des filles. C'était une guéguerre de qui va faire le plus de mal à l'autre. C'était horrible (...) Moi j'ai souffert tout l'été, j'ai crevé le martyre. J'ai plus été malheureux qu'heureux dans cette relation", a-t-il notamment déclaré. Et il a précisé que lors du tournage de La Bataille des couples, "c'est allé loin". Des propos qui ont fait bondir celle qui a tourné dans un clip de Maître Gims.

Très vite, Eva Ducci s'est saisie de son compte Instagram pour régler ses comptes en story. Elle l'a tout d'abord accusé de continuer à raconter des mensonges sur elle. Jamais elle ne l'a trompé comme elle a tenu à le faire savoir. "Tout n'est pas dit. Il dit qu'il y a des choses très graves qui se sont passées. Il veut que je les disent ? (...) Je n'ai pas les mots. Pour toutes les femmes qui soutiennent un pervers narcissique. Je vais vous raconter une anecdote. Il me répétait sans cesse que j'étais grosse. Il m'a dit que j'étais une grosse vache. Des candidats sont témoins. (...) Il disait des marques pour que la séquence soit coupée. Il m'a plaquée contre un mur pour que j'arrête de manger une perle de coco", a-t-elle expliqué.

Eva Ducci et Vivian en guerre

Lors du tournage de La Bataille des couples, elle était donc "complètement détruite", même si cela ne se voit pas forcément à l'écran. "En off, j'ai cru que j'allais mourir intérieurement. (...) Je ne veux plus jamais le voir de ma vie. Je regrette de l'avoir présenté à ma famille, dont il a essayé de m'écarter. C'est un pervers narcissique, c'est très grave. (...) Je regrette de l'avoir rencontré. Il est incapable d'aimer quelqu'un à part lui-même. Mais il veut être aimé de tout le monde parce qu'il a un problème psychologique", a-t-elle précisé. Eva Ducci espère bien qu'elle ne connaîtra plus jamais une relation comme la leur, car elle a fini par ne plus se reconnaître. Même ses proches ne comprenaient pas ce qu'il se passait. "Je n'arrivais pas à le quitter. Pourtant je savais que c'était toxique", a-t-elle conclu.

Eva Ducci a ensuite révélé qu'en voyant ses vidéos, Vivian l'avait menacée en lui disant qu'il pouvait ruiner sa vie en deux minutes, mais qu'il n'allait pas le faire car il était gentil. Une "psychologie inversée" pour, selon elle, une fois de plus se faire passer pour la victime. De son côté, l'ancien compagnon de Nathalie a répliqué en disant que c'est elle qui avait tout fait pour le faire souffrir. Au point qu'il doive consulter un thérapeute comme il l'a précisé, en larmes. Une guerre qui ne semble pas près de se terminer.