Vladimir Poutine : Sa fille Maria Vorontsova séparée de son mari... le couple est proche du divorce !

En lançant une intervention militaire en Ukraine, Vladimir Poutine est devenu une des personnalités les plus détestées de la planète. Sa famille en subit les conséquences : Maria Vorontsova, la fille du président russe, voit un grand projet compromis. Pour ne rien arranger, son mari et elle seraient séparés et proches du divorce.

L'info est signée DailyMail ! Citant le journaliste exilé Roman Dobrokhotov (du journal The Insider, auteur d'une enquête sur la corruption au Kremlin), le tabloïd britannique révèle que Maria Vorontsova et son époux, l'homme d'affaires néerlandais Jorrit Faassen, sont séparés. Ils auraient rompu avant le début de l'opération militaire russe en Ukraine, lancée le 24 février 2022. Le couple a des enfants, dont les identités ne sont pas connus. Leur grand-père Vladimir Poutine ne les a jamais officiellement reconnus.

Maria Vorontsova (de son vrai nom Mariya Vladimirovna Putina) est la fille aînée de Vladimir Poutine et de son ex-épouse Lioudmila. Elle est née le 28 avril 1985 à Leningrad (désormais Saint-Pétersbourg), dans l'ex-URSS, à laquelle son père (qui était encore agent du KGB à l'époque) tient tant.

Maria exerce le métier d'endocrinologue pour enfants. Elle est impliquée dans un projet de construction d'un centre médical de luxe pour patients fortunés près de sa ville natale.

"Le plan était d'attirer des patients venus d'Europe et des cheikhs fortunés des pays du Golf. Et maintenant, après l'attaque en Ukraine, quels genres d'Européens et de cheikhs viendront ?", s'est interrogé Sergey Kanev, journaliste d'investigation russe lui aussi exilé.

Maria Vorontsova n'est pas la seule membre de la famille Poutine à ressentir la pression de l'indignation internationale après l'entrée de l'armée russe en Ukraine. En plus des nombreuses manifestations, l'ex-gendre du président, Kirill Nikolaïevitch Chamalov (ex-mari de Katerina Tikhonova, la fille de Vladimir Poutine) a été pris pour cible. Des tags aux couleurs de l'Ukraine ont été dessinés sur sa grande maison située avenue du général Mac-Croskey, à Biarritz.