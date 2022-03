Vladimir Poutine : La villa française de sa fille encore visée, images des dégradations

Pour l'heure, personne ne semble avoir revendiqué ces dégradations volontaires contre cette demeure dite Alta Mira, achetée par l'homme d'affaires (co-actionnaire de la banque Rossiya) et ex-conseiller économique du gouvernement russe Kirill Nikolaïevitch Chamalov. Ce dernier, qui est visé par les sanctions internationales comme des dizaines d'autres oligarques par l'Union Européenne et les Etats-Unis, est un ami d'enfance de Vladimir Poutine. Il est également l'ex-mari de la fille du président, Katerina Tikhonova, dont il a divorcé en 2018.

Ce n'est pas la première fois que des tags en faveur de l'Ukraine - qui par le biais du président Volodymyr Zelensky lutte tant bien que mal contre l'invasion russe - sont peints sur des propriétés du clan ; ce dernier en posséderait trois à Biarritz et ses environs. Ainsi, fin février, l'extérieur d'une propriété d'Anglet, appartenant à une société civile immobilière aux noms de l'ex-épouse du président russe Lioudmila et de son mari l'homme d'affaires russe Arthur Ocheretny, avait déjà été dégradé. Des messages comme Fuck Poutine avaient été peints à la bombe bleue sur les portails et le mur d'enceinte de la chic maison dite Villa Suzanna...