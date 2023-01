Wanda Nara en couple avec un autre footballeur bien connu ? L'ex de Mauro Icardi au coeur d'une folle rumeur

C'est une relation qui aura fait couler beaucoup d'encre au cours des dernières années, mais il semblerait que ce soit bel et bien terminé entre Wanda Nara et Mauro Icardi. Arrivé au Paris Saint-Germain en 2019, l'attaquant argentin de 29 ans a débarqué avec sa femme et leurs 5 enfants. Dans la ville de l'amour, les deux Argentins ont vécu des hauts et des bas et leurs frasques ont fait le tour des médias du monde entier. Leur histoire a vite pris fin. "C'est très douloureux pour moi de vivre ce moment. Mais compte tenu de mon exposition et des spéculations médiatiques qui sortent, il est préférable de l'apprendre de ma part. Je n'ai pas grand chose à dire de plus et je ne veux pas donner de détails sur cette séparation", a déclaré la blonde pulpeuse de 36 ans sur Instagram.

Après cette révélation fracassante, Wanda Nara s'est montrée très proche du rappeur argentin L-Gante. Cette dernière a joué dans le clip d'une de ses chansons et elle s'est affichée à ses côtés sur les réseaux sociaux à de nombreuses reprises. Une attitude qui aurait rendu complètement furieux Mauro Icardi, qui a débarqué en Argentine pour s'expliquer avec elle. C'est d'ailleurs peut-être ce qu'il a une nouvelle fois fait lorsqu'il a entendu les dernières rumeurs concernant son ex. En effet, d'après les informations d' un journaliste de l'émission Intrusos, diffusée sur la chaîne argentine América TV, Wanda serait en couple avec Keita Baldé, un joueur bien connu des amateurs de football et qui a notamment évolué à l'AS Monaco.

Le joueur et sa femme réagissent rapidement aux rumeurs

Des rumeurs auxquelles le footballeur a rapidement répondu. "Je suis vraiment désolé que ma femme Simona et mes deux beaux enfants se soient retrouvés au milieu de cette tempête médiatique infondée et je demande à tout le monde de respecter ma famille, qui n'a aucun lien avec les faits", a déclaré Keita Balde, dans des propos rapportés par Marca. La femme du joueur de 27 ans, Simona Guatieri, a également tenu à réagir et elle n'a pas vraiment été tendre envers Wanda Nara, qui n'a toujours pas divorcé de Mauro Icardi. "Il y a des femmes sérieuses, sensibles, sincères et sensuelles et puis il y a les femmes qu'on appelle des vaches en italien", a-t-elle lâché sur son compte Instagram. Ambiance...