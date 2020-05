Prince William, l'impossible deuil de Diana : comment Kate l'aide à aller mieux

Plutôt du genre à cacher ses émotions, le prince William vient de se livrer sur un sujet sensible : le décès de sa mère Lady Diana. Dans un nouveau documentaire, le footballeur professionnel Marvin Sordell lui parle de ses problèmes de santé mentale et du fait de devoir grandir sans son père.

En retour, le prince William a expliqué que le souvenir de la mort traumatisante de sa mère revenait lorsqu'il passait du temps avec ses enfants, Louis (2 ans), Charlotte (5 ans) et George (6 ans). "Avoir des enfants est ce qui change le plus votre vie, c'est vraiment... Je pense que quand on a vécu quelque chose de traumatisant – comme vous le disiez votre père était absent lorsque vous avez grandi -, la mort de ma mère quand j'étais plus jeune, fait revenir les émotions en boucles. Je trouve ça parfois bouleversant", a-t-il expliqué dans le documentaire Football, Prince William and our Mental Health (BBC), dont un extrait a été dévoilé.

Lorsque ces émotions refont surface, il peut toujours compter sur l'aide son épouse, Kate Middleton. "Kate et moi, on se soutient et on traverse ces moments ensemble. On évolue et on apprend ensemble (...) Émotionnellement, les choses sortent d'un coup et on ne s'y attend pas, alors qu'on croyait qu'on avait réglé ça. Donc je suis complètement d'accord, avoir des enfants est l'un des moments les plus merveilleux de la vie mais aussi l'un des plus effrayants", a poursuivi le duc de Cambridge, 37 ans, dans ce documentaire qui sera diffusé le 28 mai prochain.