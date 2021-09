Willie Garson (Sex and the City) mort à 57 ans : la cause du décès enfin révélée

La tragédie est finalement expliquée. Le 21 septembre 2021, le monde apprenait avec tristesse la disparition d'une très belle âme. Willie Garson, que l'on avait tous adoré pour son personnage de Stanford Blatch dans la série et les films Sex and the City, est mort à l'âge de 57 ans. Et si son fils avait accepté d'officialiser cette triste nouvelle sur les réseaux sociaux, il n'avait divulgué aucune détail quant à la cause de ce décès relativement prématuré. Une nécrologie publiée dans le New York Times deux jours plus tard apporte un complément d'informations.

"Willie Garson Paszamant, plus connu sous le nom de Willie Garson par ses nombreux fans, et dans l'industrie du divertissement, remarquable comédien sur scène, au cinéma et à la télévision, est décédé à 57 ans à son domicile de Los Angeles, rappelle-t-on dans le journal. Il est mort d'un cancer du pancréas." Voilà qui confirme les premiers soupçons relevés par le site américain TMZ, qui avait recueilli un témoignage similaire de la part d'un proche anonyme de l'acteur. Difficile de savoir depuis combien de temps il se battait contre la maladie.

"Je t'aime tellement papa, écrivait simplement son fils Nathen sur Instagram, pour annoncer le drame. Repose en paix. Je suis heureux que tu aies pu partager toutes tes aventures avec moi et que tu aies pu accomplir tant de choses. Je suis si fier de toi. Je t'aimerai toujours, mais je pense qu'il est temps pour toi de vivre ta propre aventure. Tu seras toujours avec moi. Je t'aime plus que tu ne le sauras jamais et je suis heureux que tu puisses être en paix maintenant."

Papa aimant, Willie Garson avait adopté Nathen en 2009 après avoir vécu une longue histoire compliquée pendant vingt ans avec une femme qui ne souhaitait pas avoir d'enfant. C'est pourquoi la famille a tenu à faire une demande pour honorer sa mémoire : celle de ne pas lui envoyer de fleurs, mais de faire, en lieu et place, un don à l'association Alliance for Children's Rights, un organisme qui protège les droits des enfants dans le besoin et ceux qui subissent abus et négligence en offrant des services juridiques gratuits et des programmes de soutien.