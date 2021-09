Mort de Willie Garson : son fils anéanti, lui rend un hommage émouvant

Willie Garson est mort. L'acteur américain de 57 ans était mondialement connu pour avoir interprété le touchant Stanford Blatch dans la série et les films Sex and the City. Willie Garson est décédé des suites d'un cancer foudroyant du pancréas mardi 21 septembre. Cette terrible nouvelle a été confirmée par le fils de l'acteur, qui lui a adressé un émouvant hommage sur Instagram.

En légende de plusieurs photos de son père, le jeune Nathen Garson, adopté à l'âge de 7 ans et qui en a aujourd'hui 20, n'a pas pu contenir son émotion en cette période si difficile pour lui : "Je t'aime tellement papa. Repose en paix et je suis ravi que tu aies pu partager toutes tes aventures avec moi et que tu aies pu accomplir tant de choses. Je suis si fier de toi. Je t'aimerai toujours, mais je pense qu'il est temps pour toi de vivre ta propre aventure. Tu seras toujours avec moi. Je t'aime plus que tu ne le sauras jamais et je suis heureux que tu puisses être en paix maintenant. Tu as toujours été la personne la plus forte, la plus drôle et la plus intelligente que je connaisse. Je suis heureux que tu aies partagé ton amour avec moi. Je ne l'oublierai jamais ou ne le perdrai jamais".