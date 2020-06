Winona Ryder accuse Mel Gibson d'homophobie et d'antisémitisme, l'acteur dément

Mais qui dit la vérité ? En 2010, alors qu'elle intervenait dans les colonnes du magazine GQ, Winona Ryder expliquait que Mel Gibson avait tenu des propos intolérables en sa présence. Histoire qu'elle vient de compléter, le 21 juin 2020, auprès du Times. Au programme ? Homophobie et antisémitisme, rien que ça ! "On était à une soirée bondée, avec un de mes très bons amis, se souvient la comédienne. On était tous en train de parler et Mel a dit à cet ami, qui est gay : 'Oh attends, est-ce que je vais attraper le sida ?'" Et puis le sujet aurait dévié vers les personnes de confession juive, et l'expression "oven dodger" aurait été employée, en référence à toutes les victimes ignoblement assassinées dans des "fours" pendant la Seconde Guerre mondiale.

Quand elle avait évoqué cette histoire en 2010, Winona Ryder avait raconté que Mel Gibson avait tenté de la joindre par la suite pour s'excuser. Un détail que les représentants de l'acteur ont démenti, en même temps que ses propos polémiques. "C'est à 100% faux, ont-il rectifié dans TooFab. Elle ment à ce propos depuis presque dix ans, dès qu'elle en parle à la presse. Et voilà qu'elle recommence. D'ailleurs, même l'histoire de ces excuses est fausse. Il a bien essayé de la contacter, il y a très longtemps, pour la confronter à ses mensonges, et elle a refusé de lui répondre."

Ce n'est pas la première fois que Mel Gibson est accusé d'antisémitisme. En 2003, alors qu'il retraçait les douze dernières heures de la vie de Jésus dans son film La Passion du Christ, le réalisateur avait été pris pour cible par des intellectuels catholiques et juifs aux États-Unis. Ce qui ne l'avait pas empêché d'envisager une suite. Son père, Hutton, était quant à lui soupçonné de révisionnisme, concernant notamment la Shoah. Quant à Winona Ryder, elle essuierait les pots cassés d'une telle bêtise. "Certains m'ont parfois dit qu'ils étaient surpris que je sois juive, parce que je suis très jolie, s'est-elle souvenue. Il y a longtemps, j'ai voulu intégrer le cast d'un film historique et le chef de studio m'a dit que j'avais l'air 'trop juive pour faire partie d'une famille noble'..." Bonne ambiance...