Xavier Deluc fou amoureux d'Ingrid : photos de sa femme qu'il ne montre jamais

Interviewé par Purepeople en mars 2020, l'acteur de Sections de recherches avait révélé les secrets de son amour avec la femme de sa vie qu'il a rencontrée lorsqu'il avait 33 ans. "Le jour où j'ai rencontré ma femme, j'ai pensé que c'était la femme de ma vie. On s'est mis d'accord sur nos orientations de vie, nos façons d'être. Alors l'amour est extraordinaire, mais ce n'est pas le secret", confiait l'acteur avant d'ajouter ce qui était selon lui le secret pour qu'un couple dure. Quand il y en a un qui a de grandes difficultés, physiques ou personnelles, et que l'autre est là pour le soutenir, ça ne s'oublie pas. Un jour, ma femme a été là pour moi, une autre serait partie, je pense. Ça ne s'oublie pas. Et un autre jour, il est arrivé à ma femme quelque chose de sérieux. Je ne me suis pas reconnu à être là, à l'épauler sans faillir. Ça nous a unis à jamais."

Pourtant avant de rencontrer sa femme, Xavier Deluc était un grand séducteur plutôt réfractaire à l'engagement. "Je papillonnais. J'étais un coeur d'artichaut, je quittais les femmes presque malgré moi... uniquement parce que j'en croisais d'autres. Je faisais souffrir mes amoureuses. Je m'en apercevais, mais c'était plus fort que moi. Cela dit, je n'en étais pas fier, je me rendais compte que ça ne me menait nulle part. J'avais comme une sensation de vide", avait-il révélé.

ça nous a davantage soudés

Ensemble le couple a surmonté beaucoup de difficultés notamment la traversée du désert vécue par le comédien il y a quelques années. "A une époque, quand le téléphone n'a plus sonné pour moi, nous sommes partis habiter un 25 mètres carrés. D'autres auraient craqué, pas nous. Au contraire, ça nous a davantage soudés," avait-il raconté à Gala.

Désormais amoureux et heureux, il révélait au Parisien en 2015 : "En dehors de la série, je prends soin de ma femme, qui est photographe amateur. J'ai une belle-fille. Je suis grand-père de deux filles de 13 et 16 ans. Je les vois devenir de petites femmes, c'est touchant."