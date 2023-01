Diaporama : Xavier Deluc fou amoureux d'Ingrid : photos de sa femme qu'il ne montre jamais

Archives - En France, à Paris, Xavier Deluc et sa femme Ingrid © BestImage

Archives - No Web - En France, à Paris, Xavier Deluc et sa femme Ingrid le 26 juillet 1996. © BestImage

Archives - No Web - En France, à Paris, Xavier Deluc et sa femme Ingrid le 26 juillet 1996. © BestImage

Archives - No Web - En France, à Paris, Xavier Deluc et sa femme Ingrid le 26 juillet 1996. © BestImage

Archives - No Web - En France, à Paris, Xavier Deluc et sa femme Ingrid le 26 juillet 1996. © BestImage

Archives - No Web - En France, à Paris, Xavier Deluc et sa femme Ingrid le 30 juillet 1996. © BestImage

Archives - No Web - En France, à Paris, Xavier Deluc et sa femme Ingrid le 26 juillet 1996. © BestImage

Archives - No Web - En France, à Paris, Xavier Deluc et sa femme Ingrid le 30 juillet 1996. © BestImage

11 / 13