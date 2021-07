Xavier Deluc marié : "Le jour où je l'ai rencontrée, j'ai pensé que c'était la femme de ma vie"

Xavier Deluc se confie très rarement sur sa vie privée. Mais le public de l'acteur de 63 ans, qui était star de la série de TF1 Section de recherches, sait qu'il est en couple depuis longtemps avec une femme qui exerce le métier de photographe. A Purepeople, il avait fait de rares confidences sur le sujet, en mars 2020.

"En dehors de la série, je prends soin de ma femme, qui est photographe amateur. J'ai une belle-fille. Je suis grand-père de deux filles de 13 et 16 ans. Je les vois devenir de petites femmes, c'est touchant", expliquait-il au Parisien en 2015. Mais lors d'une interview pour Purepeople, l'adepte de la scientologie s'était davantage livré sur le sujet. Ainsi, les lecteurs ont pu découvrir que pour Xavier Deluc, c'était une évidence : "Le jour où j'ai rencontré ma femme, j'ai pensé que c'était la femme de ma vie. On s'est mis d'accord sur nos orientations de vie, nos façons d'être. Alors l'amour est extraordinaire, mais ce n'est pas le secret."

Le secret de son couple qui dure, Xavier Deluc n'a pas hésité à le dévoiler. "Quand il y en a un qui a de grandes difficultés, physiques ou personnelles, et que l'autre est là pour le soutenir, ça ne s'oublie pas. Un jour, ma femme a été là pour moi, une autre serait partie, je pense. Ça ne s'oublie pas. Et un autre jour, il est arrivé à ma femme quelque chose de sérieux. Je ne me suis pas reconnu à être là, à l'épauler sans faillir. Ça nous a unis à jamais", nous expliquait-il.

Malgré tout, une histoire d'amour "c'est du travail" et il a tenu à le souligner. Mais il s'en sort comme un chef. 'Après il faut se parler, et surtout il faut souvent dire aux femmes qu'elles ont raison (rires) !", avait-il conclu.