Yann Moix, ancien enfant en danger : Ses parents "ont voulu sa mort"

Yann Moix n'est décidément pas prêt pour une réunion de famille ! Dans l'émission Face aux médias diffusée mercredi 5 février sur Non Stop People, le romancier et ancien chroniqueur d'On n'est pas couché s'est montré virulent à l'encontre de ses parents avec qui il n'a plus aucun contact. Une situation qui s'est largement aggravée depuis la parution de son livre Orléans dans lequel il les accuse de l'avoir battu durant sa jeunesse. Et à la question de savoir ce que ces derniers lui reprochent, Yann Moix a déjà sa petite idée en tête.

"D'exister. Le problème est mon existence, ce sont des gens qui voulaient ma mort dès mon premier jour de vie, donc, toute leur existence, ils ont voulu ma mort", estime-t-il, très sérieux. Toujours très volubile, le polémiste décrit son calvaire et, explique ce qui, selon lui, est à l'origine de la haine de ses parents : son succès. "Ce sont des gens qui ont voulu m'écraser, m'exterminer. Ils ne supportent pas ma présence sur Terre. Non seulement j'y suis, sur la Terre, mais j'y fais des choses qui me plaisent. Pour eux, c'est insupportable. C'est même une provocation, le fait que je sois toujours en train d'exister, c'est une provocation permanente." Pour appuyer son récit déjà glaçant, Yann Moix évoque quelques anecdotes troublantes comme les fois où sa mère lui a révélé qu'elle l'imaginait "dans un cercueil" ou encore lorsqu'on le poursuivait "avec des ustensiles de cuisine", mais aussi les demandes incongrues faites à un dentiste pour qu'il souffre. Autant de faits perturbants qui font désormais penser à Yann Moix qu'"il y a quand même une volonté de tuer".

C'est à l'âge de 51 ans que l'ex-sniper de Thierry Ardisson a décidé de se libérer de ce lourd bagage. Décrit comme une victime dans les pages de son livre, il s'est néanmoins attiré les foudres de sa famille. Très remonté, son père était monté au créneau pour nier catégoriquement ses accusations. Il a rapidement été suivi par son autre fils, Alexandre Moix, lequel a soutenu que son grand frère l'aurait torturé durant toute son enfance. Après différentes passes d'armes à travers les médias, Alexandre Moix a fini par mettre ses menaces à exécution en portant plainte fin décembre pour diffamation au tribunal de grande instance de Paris. Ainsi, il réclame 15 000 euros de dommages et intérêts. Pas sûr que les dernières déclarations de Yann Moix viennent calmer le jeu...

Lors de son passage sur Non Stop People, Yann Moix a également évoqué son ami Eric Naulleau avec qui il collabore le samedi soir sur C8 dans l'émission De quoi j'me mêle. A contrario, il s'est lâché sur Frédéric Beigbeder qu'il considère de "lâche" étant donné que ce dernier ne l'a pas soutenu au moment où il en aurait eu besoin. Tous les extraits vidéos à retrouver dans notre diaporama ci-dessus !