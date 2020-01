Yann Moix attaqué en justice par son frère Alexandre, Éric Naulleau aussi !

Nouveau rebondissement dans "l'affaire Yann Moix" ! Après avoir publié Orléans en septembre 2019, l'écrivain se retrouve à nouveau sous les foudres de son petit frère, Alexandre Moix. En effet, selon les informations de L'Express, ce dernier a décidé de mettre ses projets à exécution en portant plainte contre son frère aîné.

Depuis la parution de son livre Orléans, dans lequel Yann Moix accuse ses parents de l'avoir battu durant sa jeunesse, rien ne va plus au sein de la famille. Furieux, son père était monté au créneau pour nier catégoriquement ses accusations. Il a rapidement été soutenu par le petit dernier, Alexandre Moix, qui s'est empressé de déclarer que son grand frère l'aurait torturé durant toute son enfance.

Le 7 novembre 2019, alors qu'il était invité à s'exprimer sur le plateau de Balance ton post (C8), Yann Moix a pourtant maintenu ses propos et a même été plus loin en affirmant que son frère était "très proche de groupuscules néo-nazis". La goutte de trop pour Alexandre Moix qui avait d'ores et déjà annoncé qu'il comptait porter plainte contre son frère. Fin décembre, Alexandre Moix aurait en effet déposé une citation pour diffamation au Tribunal de Grande Instance de Paris. Et ce n'est ni plus ni moins que la modique somme de 15 000 euros de dommages et intérêts qu'il réclame à son frère.

Le 20 décembre 2019, Alexandre Moix aurait, en parallèle, porté plainte contre le chroniqueur Éric Naulleau. Le 24 septembre 2019, dans Touche pas à mon poste, le chroniqueur avait diffusé un entretien de la grand-mère des Moix. Alors que cette dernière se rangeait visiblement du côté de Yann Moix, Éric Naulleau avait lui aussi assuré qu'Alexandre Moix était proche d'un "mouvement d'extrême-droite qui avait fait un attentat contre Jacques Chirac aux Champs-Elysée" et qu'il avait même "fait des séjours en asile psychiatrique". Jugeant ces propos diffamatoires, Alexandre Moix a donc décidé de traîner les deux hommes en justice.