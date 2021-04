Yannick et Mélina (Mariés au premier regard 2021) : Choc après des aveux, des amis sèment le doute

Mélina et Yannick ont eu un coup de foudre à la mairie de Grans. Les deux candidats de Mariés au premier regard 2021 (M6) compatibles à 77% se sont mariés devant leurs proches. Et après leur première nuit de noces, ils se sont envolés pour leur lune de miel, dans le sud de la France. Un moment quelque peu gâché par une décision de la belle brune de 25 ans.

Mélina n'a pas compris pour quelle raison Yannick souhaitait appeler son meilleur ami Stanley. Elle craignait qu'il se plaigne de son comportement. Un manque de confiance qui l'a poussée à passer un coup de téléphone à Stan également, en cachette. Afin de ne pas gâcher leur séjour, elle a repoussé le moment de lui annoncer son acte. Les jeunes mariés ont donc pleinement profité de leur cours de salsa. La candidate a apprécié que Yannick la laisse mener la danse car dans sa vie, elle aime être dans le contrôle. Mais le beau métisse a prévenu, elle ne prendra pas toujours les décisions concernant leur couple.

Une fois le soir venu, Mélina et Yannick ont partagé leur dernier dîner de lune de miel. Le jeune homme de 29 ans a évoqué son appel à Stanley. L'occasion pour la candidate de lui parler de son initiative. "Tu me choques un peu", a-t-il réagi. Elle a donc voulu lui faire comprendre qu'elle avait fait ça pour leur bien.

Ne souhaitant pas se disputer, Yannick est vite passé à autre chose. Ils se sont rapidement rendus compte que chacun allait rentrer chez lui une fois la lune de miel terminée. Une première séparation que chacun appréhendait. "J'ai des sentiments qui montent. Si ca continue comme ça, je vais tomber amoureuse rapidement", a confié Mélina. Un sentiment partagé par son homme. "Je n'ai pas envie de la perdre", a-t-il reconnu.

Retrouvailles pour Mélina et Yannick

Une semaine après la lune de miel, Yannick s'est rendu chez sa belle. Des retrouvailles pleine de complicité. Mélina espère donc rapidement emménager avec son mari. Très vite, le pompier lui a fait part de son envie d'avoir six enfants pour voir sa réaction. Elle a expliqué qu'elle aimerait avoir une fille et un garçon. "Je suis amoureuse", a finalement admis Mélina après son départ.

Avant son arrivée chez lui, Yannick a reçu ses deux amis les plus proches. Une fois de plus, ils l'ont mis en garde concernant le fort caractère de Mélina afin qu'il ne se laisse pas marcher dessus. "Je me braque un peu. Ca me fait chier. Je me dis que ce sont mes amis et qu'ils veulent mon bien. Ils voient que je suis sur mon petit nuage et ils ont peur que l'orage éclate", a-t-il confié.