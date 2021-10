Yannick (Mariés au premier regard) en couple : premières confidences sur sa compagne

Il y a de l'amour dans l'air du côté de Yannick. Mercredi 20 octobre, le candidat de Mariés au premier regard 2021 a répondu aux questions de ses abonnés. L'occasion de découvrir qu'il est en couple depuis peu.

Impossible pour Yannick d'échapper à des interrogations sur sa vie privée lors d'une session de questions/réponses. D'autant plus que l'agent de sûreté et pompier a été révélé au grand public dans une émission de romance. Un internaute lui a donc fait remarquer qu'en ce moment, il était amoureux. "Ah bon... Les actes sont plus importants que les paroles hein", a-t-il simplement répondu.

Il a fallu attendre une autre question pour découvrir que Yannick vit belle et bien une histoire d'amour actuellement. Une personne lui a clairement demandé s'il était en couple ou célibataire. "Début de relation", "fragile", "excitation", "peur", "attentes", "on ne se prend pas la tête", a répondu le beau métisse. Et, afin d'illustrer ses propos, il a dévoilé une photo sur laquelle il pose avec l'heureuse élue. Malheureusement, leurs visages sont bien cachés par l'encadré de la question.

On peut tout de même voir que la jeune femme qui fait battre le coeur de Yannick est blonde aux cheveux longs. La photo semble être prise dans une grande loge. S'agirait-il donc de l'une des actrices de la série de NRJ12 Influences, dans laquelle le candidat de Mariés au premier regard incarne Cyril ? Pour l'heure, le mystère reste entier.

Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit là de la première officialisation d'une relation depuis son divorce avec Mélina. Lors du tournage de l'émission de M6, il s'est en effet uni à la jeune femme. Si à la fin de l'émission, ils ont pris la décision de rester mariés malgré quelques tensions, leur idylle n'a pas tenu. Ils ont annoncé leur rupture en mai dernier, lors du bilan de la saison 5. Et, par la suite, le public a appris que c'est le jeune homme de 29 ans qui était à l'origine de cette décision. "Elle attendait des choses chez un homme que moi je ne pouvais pas forcément lui donner. C'était trop demander pour moi. C'est ce qui fait un peu l'incompatibilité. Certainement le reste de pourcentage inconnu. J'ai vraiment commencé à me poser pas mal de questions mais voilà. On est mariés et j'ai voulu fermer les yeux sur certaines choses mais c'était, on va dire, contradictoire à ma façon d'être. Ça ne s'est pas fait tout de suite sur un coup de tête. Ça a été purement réfléchi", avait-il notamment confié à Gossip Room.