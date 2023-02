Yannick Noah, sa fille Jenaye en couple avec un rappeur américain ? Petits bisous, les choses se précisent !

Paris n'est-elle pas la ville la plus romantique de l'Europe ? Ou même du monde ? C'est en tous cas l'endroit que le rappeur américain G-Eazy a choisi de visiter en long en large et en travers ces derniers jours. Etait-il présent en France, un peu en retard, pour assister à la Fashion Week ? Difficile à dire. Mais une chose est sûre : il n'était pas seul pour profiter de la Tour Eiffel, avec laquelle il a pris la pose, ni pour visiter tous les autres bâtiments historiques de notre belle capitale. Sa complice frenchie lors de ce sympathique séjour ? Jenaye, la grande fille de 26 ans de Yannick Noah et de Heather Stewart-Whyte.

On peut affirmer que ces deux-là s'entendent plutôt très bien. Sur une photographie partagée par Jenaye Noah sur les réseaux sociaux, on peut la voir en train d'apposer un petit baiser sur la joue de G-Eazy. De là à affirmer qu'ils sont en couple ou non... à chacun sa version des faits ! Les deux complices ont été aperçus du côté du Mansart, un établissement qui fait la gloire du IXe arrondissement de Paris. Et ce n'est pas la première fois qu'ils s'affichent ensemble.

G-Easy, qui sont ses célèbres ex ?

Jenaye Noah est installée en Amérique, à New York, ville dans laquelle elle poursuit une brillante carrière de mannequin. La fille de Yannick Noah a rejoint la France, quelques temps, pour la Fashion Week... mais pas seulement. Quelques heures avant la fameuse photo du bisou sur la joue, la jeune femme s'était affichée avec l'artiste, main dans la main, alors qu'ils traversaient ensemble un passage piéton. Les choses s'accélèreraient-elle depuis ? Aux Etats-Unis, G-Eazy est l'une des figures de proue du rap américain. Suivi par plus de 10 millions d'abonnés sur Instagram, il a déjà été en couple avec plusieurs célébrités, dont Lana Del Rey, Halsey ou encore, plus récemment, avec Ashley Benson - Pretty Little Liars - de mai 2020 à février 2021, puis de novembre 2021 jusqu'à l'automne 2022. Est-il désormais un coeur à prendre ? Seule Jenaye le sait !