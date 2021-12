Yannick Noah se sépare d'une belle collection : une grosse somme d'argent en jeu

Le 17 décembre prochain, la maison Ferri proposera aux enchères - lors d'une vente intitulée Œuvres choisies : bijoux, arts décoratifs, art contemporain - une série de cinq sérigraphies signées Andy Warhol représentant le mythique chanteur du groupe Rolling Stones : Mick Jagger. Des toiles qui appartiennent à Yannick Noah.

"Expertisées par le cabinet Brun et Perazzone, ces sérigraphies couleurs sur papier Arches Aquarelle format 110,7x73,4 cm signées en bas à droite Andy Warhol et en bas à gauche par Mick Jagger ont été effectuées en 1975 à New York. Elles représentent le chanteur disposé ce jour-là à poser sous la focale fixe du polaroid du roi du pop-art. Cinq poses, cinq attitudes, mais toujours le même esprit résumé par trois mots que nous connaissons tous. Le chanteur, depuis sa première scène au Marquee en 1962, jusqu'au concert donné il y a six semaines en hommage à leur batteur disparu en août dernier, représente les swinging sixties", nous informe la maison Ferri.

La vente, orchestrée par maître Alexandre Ferri, devrait rapporter gros. L'ancien champion de tennis Yannick Noah, qui a acheté ces oeuvres à New York en 1987, peut envisager de toucher une belle somme d'argent puisque chaque sérigraphie est estimée entre 30 et 40 000 euros. En toute logique, si les cinq sérigraphies se vendent à ce prix minimum, cela porte le montant à un chèque à six chiffres... Les curieux et amateurs d'art pourront aller voir ces oeuvres exposées les 15, 16 et 17 décembre (au matin). En revanche, il n'est pas certain que Yannick Noah fasse le déplacement, lui qui a choisi de quitter la France ; même s'il continue de faire des séjours dans l'Hexagone ; il a récemment été vu avec ses enfants à Paris.

A noter que cette vente propose un total de 45 lots parmi lesquels on peut aussi compter sur des oeuvres de Braque ou Jouve ainsi que sur des bijoux de chez Boucheron, Hermès ou encore Chaumet. Peut-être que quelques privilégiés auront droit à de chics cadeaux au pied du sapin de Noël dans quelques semaines...