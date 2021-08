Yoann Riou amoureux ? Rencard avec une femme enceinte, il évoque sa vie privée

Homo, hétéro ? En couple, célibataire ? Yoann Riou a une vie amoureuse compliquée et, de son propre aveu, il n'est d'ailleurs pas très porté sur le sexe. Cela ne l'empêche pas d'être romantique et de chercher de la compagnie. Il s'est confié sur le sujet dans Les Grosses Têtes.

Mercredi 25 août 2021, Yoann Riou retrouvait l'animateur Laurent Ruquier - qu'il a taquiné d'entrée de jeu sur ses vacances d'été - sur les ondes de RTL. Le chroniqueur sportif âgé de 43 ans, une fois encore surexcité, a surpris tout le monde dès les débuts de l'émission en faisant une demande inattendue à... Pierre Palmade ! "Pierre tu veux pas faire un enfant avec moi ? Ce serait génial d'être papas ensemble ! Ce serait tonitruant ! Tu aimes bien moins nouveau look ? [il a désormais de la barbe, NDLR]", a-t-il d'abord déclaré. L'humoriste lui a demandé de prendre le temps de l'émission pour y réfléchir.

Puis le chef de bande d'embrayer en faisant part d'une "rumeur" qu'il avait entendu pendant l'été. "Que je suis gay ? Bah oui...", a alors coupé Yoann Riou, conscient que cela lui colle à la peau bien qu'il préfère les femmes. Mais Laurent Ruquier a rebondi en révélant que ce n'était pas cela qu'il avait entendu mais bel et bien que le chroniqueur aurait été présenté "à une jeune femme" ! Ce que Yoann a confirmé. "Oui, c'est vrai ! Mais comment vous savez ça ? C'est une femme proche du milieu des Grosses Têtes que j'ai rencontrée il y a un an grâce à vous Laurent. On m'a organisé une date avec une femme enceinte ! On s'est envoyé des petits messages, je pensais qu'il y avait une possibilité et puis là, depuis trois semaines, je n'ai pas eu de nouvelles. Moi j'y ai cru...", a confié, déçu, l'ex-candidat de Danse avec les stars.