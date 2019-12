Yoann Riou, l'abstinence sexuelle : "J'ai un problème, il faut que je m'y mette"

La conversation a pris une tournure plutôt inattendue sur le plateau de La Folle Équipe. Le mardi 17 décembre 2019, Estelle Denis a lancé une compétition de culture sport en opposant une team "L'Équipe", composée de Carine Galli, Yoann Riou et de Vincent Duluc, à une team "All stars", avec Gilbert Brisbois, Grégoire Margotton et Fabien Lévêque. En sachant qu'elle recevrait celui qui a fait les beaux jours de Danse avec les stars, l'animatrice avait préparé une question adaptée à la situation. Elle a mis au défi l'ancien partenaire d'Emmanuelle Berne dans le concours de TF1 de répondre à la question : du sexe ou de la danse, quelle pratique brûle le plus de calories ?

A la suite de sa participation, Yoan Riou avait expliqué qu'il avait perdu énormément de poids. Le 19 novembre 2019, Emmanuelle Berne avait carrément partagé sur Instagram une preuve de la transformation physique impressionnante de son élève. "Je félicite mon partenaire de danse qui ne lâche rien, écrivait la belle chorégraphe. Le sport et l'alimentation ont changé sa vie. Tellement fière d'avoir pu contribuer à cette métamorphose." C'est pourquoi, pensant répondre juste, il a choisi "la danse" plutôt que "le sexe". Une erreur ! En une heure d'activité, l'un ferait perdre 400 calories, l'autre seulement 350.

Je n'aime pas le sexe. Je m'embête, je m'ennuie.

En se prêtant au jeu des répétitions, après cinq semaines d'aventure, le commentateur de La Grande soirée était passé de 105 à 83 kg. "Bah, le sexe je ne sais pas, s'est-il ainsi désolé. Vu que j'ai perdu pas mal de poids en dansant et aucun avec l'amour... Mais j'ai un problème avec le sexe. Il faudrait que je m'y mette !" Une déclaration qui n'est pas vraiment une surprise. Au mois de février, Yoann Riou avait déjà expliqué – sur le plateau des Grosses Têtes - qu'il préférait l'amitié à l'amour et que les échanges sulfureux n'étaient pas forcément sa tasse de thé. "C'est sans le sexe moi, précisait-il. Je n'aime pas le sexe. Je m'embête, je m'ennuie, je regarde le plafond."