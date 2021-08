Yolande Moreau et son mari très amoureux au Festival du film d'Angoulême

Du beau monde pour la 14e édition du film francophone du Festival d'Angoulême ! Le mercredi 25 août 2021, Yolande Moreau et son mari, Yves Van der Smissen, ont assisté à la journée focus dédiée au réalisateur Martin Provost. Vêtue d'une longue robe à fleurs et d'une paire de Birkenstock, l'actrice semblait ravie de partager cette journée d'été avec son époux.

L'occasion pour Yolande Moreau de poser également auprès de Martin Provost. Entre l'actrice, le réalisateur et le Festival d'Angoulême (Charente), c'est une grande et belle histoire. En août 2008, elle était récompensée pour la première fois du prix de la meilleure actrice, révélée au grand public dans la troupe Deschiens, pour son rôle dans Séraphine de Martin Provost. Elle y interprétait une femme de ménage dont un marchand d'art découvre le talent de peintre. En 2008, Yolande Moreau faisait le show au côté de Jean Dujardin pour la présentation du film I Feel Good de Benoît Delépine et Gustave Kervern.

Pour la première fois en cette 14e édition, Yolande Moreau est présente à Angoulême avec son mari, Yves Van der Smissen. Assez discrète au sujet de sa vie privée, l'actrice confiait l'année dernière au Journal du Dimanche avoir profité du confinement pour apprendre à mieux connaître son mari. "J'ai eu la bonne surprise de découvrir que mon mari et moi pouvions nous supporter 24 heures sur 24, ce qui est une bonne nouvelle à l'approche de la retraite ! Retrouver un rythme normal me fait presque peur, avec le sentiment de sortir d'un cocon finalement bien confortable", développait celle qui s'était également mise à la permaculture avec son époux.