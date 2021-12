Yvonne Strahovski (The Handmaid's Tale) maman : adorable photo avec bébé

Yvonne Strahovski et Tim Loden sont déjà parents d'un petit garçon nommé William, né en octobre 2018. Peu après son premier accouchement, l'actrice a repris le travail, tandis que son mari venait lui rendre visite sur le tournage de La Servante écarlate avec leur bébé pour qu'elle puisse le nourrir. "Ce fut certainement l'un des moments les plus difficiles de toute ma carrière. Revenir au travail avec un nouveau-né et toute la privation de sommeil qui va avec... En plus, j'allaitais", avait confié la jeune maman au magazine Glamour UK.

Le plus compliqué pour celle qui incarne avec brio l'épouse fidèle du Commandant Fred Waterford, qui désire un enfant plus que tout dans la série, était de passer d'un état émotionnel à un autre. "Je courais entre le plateau et ma caravane, allaitant à la demande et travaillant sur scène. C'était fou d'être la toute 'misérable Serena', puis d'entrer et d'avoir tellement de joie à regarder mon bébé. Puis de revenir sur le plateau de tournage, et de revenir encore et d'allaiter et d'être heureuse", a raconté la comédienne, qui n'a rien laissé paraître à l'écran.