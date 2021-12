Diaporama Yvonne Strahovski (The Handmaid's Tale) maman : adorable photo avec bébé

Yvonne Strahovski lors de la première du film de Katy Perry, Part of Me, à Los Angeles en juin 2012.

Elizabeth Moss, Yvonne Strahoski et toute l'équipe de The Handsmaid's Tale à la 69e soirée annuelle des Emmy awards au théâtre Microsoft à Los Angeles, le 17 septembre 2017.

11 / 13

Yvonne Strahovski à la 24ème soirée annuelle des acteurs Guild awards à l'Auditorium Shrine à Los Angeles, le 21 janvier 2018 People at the 24th annual Screen Actors Guild awards held at the Shrine Auditorium. January 21, 201821/01/2018 - Los Angeles