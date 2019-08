Zahia : de quoi vit réellement la jeune actrice de 27 ans ?

On a beaucoup entendu parler de Zahia Dehar pour ses déboires "sportifs" de l'année 2010. Il serait pourtant intéressant de se pencher sur la masse de travail énorme qu'elle a accompli depuis. Actuellement, la jeune femme de 27 ans gagne ses premiers galons au cinéma, dans un rôle taillé sur mesure. Une fille facile, le tout récent film de Rebecca Zlotowski, la met en scène dans des décors aussi paradisiaques que les courbes qu'elle y dévoile - aux côtés de Benoît Magimel et Clothilde Courau. En revanche, le cachet obtenu à la fin du long-métrage n'est pas seul à alimenter son compte en banque florissant.

"Je vis de ce que j'ai économisé, explique-t-elle dans les colonnes du Parisien. Pendant mes collections, qui étaient soutenues par un fond d'investissement". Bien que le journal quotidien soupçonne d'autres sources de revenus plus hasardeuses, force est de constater que Zahia Dehar n'a pas chômé ces dernières années. Photoshooting avec les artistes pop Pierre et Gilles, créations de lingerie haute couture - photographié par Karl Lagerfeld, s'il vous plaît -, apparition au cinéma - dont notamment un rôle dans Joséphine s'arrondit. Le Kaiser, lui-même, a toujours cru en elle. "Elle est ravissante, comme un objet de luxe, elle est insensée, affirmait-il haut et fort sur le plateau du Grand Journal. Elle est fascinante, elle se tient comme une petite reine".

Zahia Dehar, reine des réseaux sociaux

Elle s'occupe à sa manière de la promotion du film. Sur les réseaux sociaux, et notamment son compte Instagram, Zahia Dehar n'a jamais été très pudique. Un credo qu'elle a conservé, au moment du tournage, où elle partageait la moindre bribe de souvenir. Une pause topless par-ci, une baignade seins nus par-là. Si vous voulez voir un peu plus loin que ces jeux charnels, vous pouvez-vous rendre en salle obscure et ce, dès le mercredi 28 août 2019.